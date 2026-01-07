Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı başvurular üzerine başlatılan incelemede, sosyal medya platformları üzerinden bir şirkete ait bilgiler kullanılarak piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
6 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
