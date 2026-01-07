19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
IŞİD operasyonunda 3 polisin şehit olduğu Yalova’da dikkat çeken görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Vali Hülya Kaya merkeze çekildi. Ayrıca 18 ilin valisi daha değişti.
Geçen haftalarda IŞİD’e yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğu Yalova’da görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yalnızca Yalova değil, birçok ilde vali ve vali yardımcısı düzeyinde değişiklikler yapıldı. Kararnameye göre yeni değişiklikler şöyle:
