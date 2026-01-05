Küba'dan Venezuela'da Ölen Askerler İçin Ulusal Yas

Küba'da, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı askeri personel için iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'ın yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'nde, 3 Ocak sabahı gerçekleşen "ABD saldırısında ölenlerin Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı mensupları olduğu" belirtildi. Açıklamada, "söz konusu personelin Venezuela makamlarının resmi talebi üzerine ve işbirliği misyonları çerçevesinde ülkede bulunduğu" ifade edildi.

İKİ GÜNLÜK ULUSAL YAS

Havana yönetimi, Kübalı personelin "şiddetli bir direnişin ardından saldırganlarla girdikleri doğrudan çatışmalarda veya tesislere yönelik bombardımanlar sonucunda görevleri başında hayatlarını kaybettiklerini" bildirdi.

Kararname uyarınca ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırılması ve beraberinde gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 80 olarak bildirilmişti. Yaralıların sayısına dair bilgi verilmezken, yerel basına konuşan yetkililer "yaralılar arasından durumu ağır olanların olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının değişebileceğini" aktardı. Başkent Caracas ve çevre şehirlerde çok sayıda binada ve noktada ciddi hasar meydana gelirken, "hayatını kaybedenlerinin bazılarının evlerine ateş açılan siviller olduğu" bildirildi.

Kaynak: ANKA

