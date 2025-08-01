Honda’dan Türkiye’ye Sürpriz Hamle: Dev Fabrika İçin Start Verildi! Kurulacağı Şehir Netleşti

Honda Türkiye, rekor satışların ardından İzmir Aliağa’da dev bir motosiklet fabrikası kuruyor. 760 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek tesis yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak.

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Honda’dan Türkiye’ye Sürpriz Hamle: Dev Fabrika İçin Start Verildi! Kurulacağı Şehir Netleşti
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Türkiye’de motosiklet kullanımının hızla artması, sektörün dev isimlerini harekete geçirdi. Bu kapsamda Honda Türkiye, büyüyen talebe yanıt vermek amacıyla İzmir’e yeni bir üretim tesisi kurma kararı aldı.

İZMİR'E 760 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM

Honda’nın Aliağa’da inşa edeceği yeni fabrikada yıllık 100 bin adet motosiklet üretimi yapılması planlanıyor. 100 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis, yaklaşık 760 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek. Fabrikanın 2026 yılının ortalarında üretime başlaması hedefleniyor.

300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Honda’dan Türkiye’ye Sürpriz Hamle: Dev Fabrika İçin Start Verildi! Kurulacağı Şehir Netleşti - Resim : 1

Yeni üretim üssü, yalnızca motosiklet sektörüne ivme kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yaklaşık 300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Şirket, ilk etapta yılda 100 bin motosiklet üretmeyi planlarken, uzun vadede bu kapasitenin 200 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

SATIŞ REKORU KIRMIŞTI

2024 yılında Türkiye’de 162 bin motosiklet satışı gerçekleştiren Honda, bu rakamla kendi rekorunu kırmıştı. Şirketin bu yatırımı, Türkiye motosiklet pazarının geleceğine duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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