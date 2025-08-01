Motokuryeleri Sevindiren Karar: Mahkeme Platform Şirketlerine de Faturayı Kesti! Alacaklarda Artık Artık Onlar da Sorumlu

BÖLGE MAHKEMESİ: MÜŞTEREK SORUMLULUK VAR

İtirazı değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Gerekçede, platform şirketinin geliştirdiği uygulama üzerinden yapılan ürün ve hizmet satışlarının, bu şirketin asli faaliyeti olduğuna işaret edildi. Siparişlerin hazırlanması ve teslimatı gibi süreçlerin taşeron firmalar aracılığıyla yürütülmesi, şirketi sorumluluktan muaf tutmadı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Mahkeme, platform ile taşeron firma arasında asıl işveren- alt işveren ilişkisi bulunduğunu ve bu nedenle işçilik alacaklarında her iki tarafın da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, alacakların brüt ücret üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulandı. İlk mahkemenin tazminat ve ücretlerin bir kısmını net, bir kısmını brüt olarak değerlendirmesi de usule aykırı bulundu.

Bu karar, sadece Adana’daki bir uyuşmazlıkla sınırlı değil. Platform ekonomisi kapsamında çalışan binlerce motokurye ve dağıtım görevlisinin haklarının korunması açısından emsal niteliği taşıyor. Artık platform şirketleri, taşeron firmalara iş verdiklerinde sorumluluklarını devretmiş sayılmayacak.