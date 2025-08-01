Motokuryeleri Sevindiren Karar: Mahkeme Platform Şirketlerine de Faturayı Kesti! Alacaklarda Artık Artık Onlar da Sorumlu
Lojistik hizmetlerini taşeron firmalar aracılığıyla yürüten platform devlerine yönelik önemli bir yargı kararı çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi, motokuryenin alacaklarında yalnızca taşeronun değil, artık platform şirketlerinin de sorumlu olduğuna hükmetti.
Kaynak: Habertürk
Amazon, Alibaba ve Temu gibi küresel devlerin yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren benzer platformlar, lojistik süreçlerini genellikle yerel taşeron firmalar üzerinden yürütüyor. Ancak bu yapının işçi alacaklarına etkisi konusunda yargıdan dikkat çeken bir karar geldi.
Habertürk'den Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Adana’da bir taşeron firmada kurye olarak görev yapan işçi, küçülme gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş olsa da işçi, hem taşeron hem de hizmet sundukları platform şirketine karşı işe iade davası açtı. Platform şirketi, işçiyle doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığını savunarak sorumluluğu reddetti.
İLK KARAR PLATFORM ŞİRKETİ LEHİNEYDİ
İlk derece iş mahkemesi, iş sözleşmesinin geçersiz şekilde feshedildiğine ve işe iade edilmesi gerektiğine karar verdi. İşveren tarafından işe başlatılmaması durumunda işçiye 4 aylık brüt maaş tutarında tazminat ödenmesini hükme bağladı. Ancak mahkeme, platform şirketinin bu alacaklardan sorumlu tutulamayacağı görüşünü benimsedi.
AVUKAT KARARA İTİRAZ ETTİ
İşçinin avukatı ise istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, işçinin platform şirketinin çalışanlarından doğrudan talimat aldığı, çalışma ortamında platform yetkililerinin de bulunduğu ve arada fiili bir iş ilişkisi olduğuna dikkat çekildi.
BÖLGE MAHKEMESİ: MÜŞTEREK SORUMLULUK VAR
İtirazı değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Gerekçede, platform şirketinin geliştirdiği uygulama üzerinden yapılan ürün ve hizmet satışlarının, bu şirketin asli faaliyeti olduğuna işaret edildi. Siparişlerin hazırlanması ve teslimatı gibi süreçlerin taşeron firmalar aracılığıyla yürütülmesi, şirketi sorumluluktan muaf tutmadı.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Mahkeme, platform ile taşeron firma arasında asıl işveren- alt işveren ilişkisi bulunduğunu ve bu nedenle işçilik alacaklarında her iki tarafın da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, alacakların brüt ücret üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulandı. İlk mahkemenin tazminat ve ücretlerin bir kısmını net, bir kısmını brüt olarak değerlendirmesi de usule aykırı bulundu.
Bu karar, sadece Adana’daki bir uyuşmazlıkla sınırlı değil. Platform ekonomisi kapsamında çalışan binlerce motokurye ve dağıtım görevlisinin haklarının korunması açısından emsal niteliği taşıyor. Artık platform şirketleri, taşeron firmalara iş verdiklerinde sorumluluklarını devretmiş sayılmayacak.