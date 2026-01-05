Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor

ABD operasyonuyla yakalanarak ABD'ye kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores, New York’ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Elleri kelepçeli şekilde zırhlı araca bindirilen çift, helikopter ve özel kuvvetler eşliğinde başka bir noktaya nakledildi.

Son Güncelleme:
Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi’nde bugün ilk duruşması görülecek.

Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.

ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİLER

Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.

Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor - Resim : 1

Zırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.

Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor - Resim : 2

Paylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.

Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor - Resim : 3

Maduro ve eşinin, Türkiye saatiyle saat 20.00'de hakim karşısında olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

ABD'nin operasyonu sonrası esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız" demişti. Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğini belirterek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diye konuşmuştu.

Kale İçeriden Mi Fethedildi? İşte Adım Adım Maduro OperasyonuKale İçeriden Mi Fethedildi? İşte Adım Adım Maduro OperasyonuDünya

Maduro Operasyonunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı! ABD Basını Planın Perde Arkasını YazdıMaduro Operasyonunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı! ABD Basını Planın Perde Arkasını YazdıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nicolas Maduro ABD Venezuela
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Trump Venezuela'nın Yeni Liderine Gözdağı Verdi! Trump Venezuela'nın Yeni Liderine Gözdağı Verdi!
Küba'dan Venezuela'da Ölen Askerler İçin Ulusal Yas Küba'dan Venezuela'da Ölen Askerler İçin Ulusal Yas
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Göletteki Otomobilde Cesedi Bulunmuştu: Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu