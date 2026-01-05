Dünyanın Gözü New York'ta! Maduro ve Eşi Kelepçeli Şekilde Mahkemeye Götürülüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi’nde bugün ilk duruşması görülecek.

Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.

ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİLER

Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.

Zırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.

Maduro ve eşinin, Türkiye saatiyle saat 20.00'de hakim karşısında olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

ABD'nin operasyonu sonrası esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız" demişti. Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğini belirterek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi