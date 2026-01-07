5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!

Soma’da bir markette akrabalar arasında yaşanan 5 liralık fiyat tartışması cinayetle sonuçlandı.

Son Güncelleme:
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Manisa’nın Soma ilçesinde, bir markette yaşanan 5 liralık fiyat tartışması cinayetle sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Barış Canbaz, halasının eşi C.C.’ye ait markete gitti. Her zaman aynı fiyata aldığı sigaranın bu kez 5 lira daha pahalı satıldığını öne süren Canbaz ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.C., markette bulunan av tüfeğiyle Canbaz’a ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Canbaz kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Canbaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan C.C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

