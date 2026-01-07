Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırı ve tacize uğradığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırı ve tacize uğradığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki mağdur çocuk, 23 yaşındaki bir erkek olan M.S. tarafından 18 Aralık 2025'te cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

ARKADAŞLARI DA İSTİSMARA DAHİL OLDU

Çocuk ifadesinde, M.S.’nin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli şüphelilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduğunu ve bu kişilerin kendisini istismar ettiğini beyan etti. Çocuk, S.K. (31) isimli şahsın ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini belirterek bu kişi hakkında da şikayetçi oldu. M.K. (33) isimli şüpheliyle ilgili olarak herhangi bir eyleminin bulunmadığını ifade eden mağdurun, bu şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Başlatılan adli süreç kapsamında mağdur çocuk, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

