Honda'dan Flaş Türkiye Kararı

Türkiye yollarında sıkça karşılaştığımız modeller arasında yer alan Honda Civic hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Honda tarafından yapılan duyuruda, Civic modelinin satışlarına geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Honda, Türkiye pazarında uzun yıllardır yüksek satış rakamlarına ulaşan Civic modelinin satışlarının resmen sona erdiğini duyurdu. Şirket, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada gerekçesini şu sözlerle paylaştı: "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz"

RESMİ SATIŞ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Honda’nın Türkiye’deki resmi internet sitesinde yer alan güncel satış listesinde de Civic modeline artık yer verilmediği dikkat çekti.

SATIŞ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Honda, 2025 yılının ilk 11 aylık döneminde Türkiye’de toplam 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Toyota 80 bin 477 adetlik satışa ulaşırken, Nissan’ın satış adedi ise 26 bin 899 olarak kayıtlara geçti.

1987’DEN BU YANA TÜRKİYE'DE

Honda Civic, 1987 yılından itibaren Türkiye’de trafiğe çıkmaya başladı. Özellikle 1996 model ve sonrasında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Civic, bugün hâlâ canlılığını koruyan ikinci el pazarıyla öne çıkıyor.

Honda Civic’in ilk üretimi 1972 yılının Temmuz ayında iki kapılı bir versiyonla gerçekleşti. Aynı yılın Eylül ayında ise üç kapılı hatchback modeli tanıtıldı. Bu ilk nesil Civic’ler, Japonya’da 1973 model yılı kapsamında satışa sunuldu.

