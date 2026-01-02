İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ceza infaz düzeninde uzun süredir gündemde olan “sadeleştirme ve eşitleme” hazırlıkları somutlaşıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, düzenlemenin yasalaşması halinde, 10 yıl hapis cezası alan hükümlüler cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıvermeden yararlanabilecek. Yeni sistemden yaklaşık 40–50 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor.

AĞIR SUÇLAR KAPSAM DIŞI KALACAK

Terör, cinsel saldırı, kadın ve çocuk cinayetleri gibi toplum vicdanını derinden yaralayan suçlar için daha yüksek infaz oranlarının korunması planlanıyor. Bu sayede benzer suçlardan ceza alanların farklı dönemlerde farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

CEZANIN YARISINI YATAN ŞARTLI TAHLİYE OLABİLECEK

Yeni modelle temel yaklaşımın cezanın yarısının cezaevinde geçirilmesi olduğu belirtiliyor. Düzenleme hayata geçerse 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 5 yılını içeride geçirdikten sonra kalan kısmını dışarıda tamamlayabilecek. Hâlihazırda cezasının yüzde 50’sini dolduranlara da tahliye yolu açılabilecek.

İYİ HAL KRİTERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Şartlı salıvermede cezaevi idare ve gözlem kurullarının vereceği iyi hâl kararları merkezi rol oynayacak. Kurulların yapısı ve işleyişine ilişkin eleştiriler dikkate alınarak objektifliği artıran bir düzenleme hazırlığı bulunuyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ SÜREÇTE ETKİNLEŞECEK

Psikolog, pedagog ve psikiyatristlerin süreçte daha aktif görev alması sağlanacak. Bu sayede hükümlünün pişmanlık durumu, toplumla uyum potansiyeli ve yeniden suç işleme riski daha sağlıklı değerlendirilecek.

TAHLİYE SONRASI DESTEK VE TAKİP GELİYOR

Şartlı salıverilenlerin topluma uyumu için psikolojik destekten istihdama kadar geniş kapsamlı bir takip sistemi kurulacak. Mesleki eğitim programlarıyla yeni bir yaşam kurmaları ve suçtan uzak durmaları amaçlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi