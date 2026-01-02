Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartı dolandırıcılığında dikkat çeken yeni bir yöntem gündemde. Kart sahipleri kartları yanlarında olmasına rağmen, banka ekstrelerinde Google Play ve oyun platformları açıklamalarıyla yüksek tutarlı harcamalar görüldüğünü belirterek şikayette bulunuyor. Uzmanlar, küçük tutarlı denemelerle başlayan işlemlerin kısa süre içinde yüksek meblağlara dönüştüğüne dikkat çekiyor.

KÜÇÜK TUTARLA BAŞLAYIP BÜYÜK HARCAMAYA DÖNÜŞÜYOR

Türkiye’nin pek çok ilinden gelen başvurular, dolandırıcılıkta organize ve katmanlı bir yöntem kullanıldığını ortaya koyuyor. Kartlar fiziksel olarak sahiplerinde bulunmasına rağmen ekstrelerde “Google Play” ibareleri ve bazı ödeme şirketlerinin adlarıyla yapılan izinsiz çekimler yer alıyor. Çoğu vakada önce düşük tutarlı işlemlerin görüldüğü, ardından birkaç bin lirayı bulan harcamalara çıkıldığı ifade ediliyor.

DİJİTAL OYUNLAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILIYOR

Yüksek meblağlı harcamaların önemli bölümünün popüler mobil oyunlar ve uygulama mağazaları üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Dijital ürünlerin anında teslim edilmesi ve iade süreçlerinin sınırlı olması, bu alanı kötüye kullanıma açık hale getiriyor. Uzmanlar, oyun içi sanal paraların ve dijital eşyaların üçüncü kişilerce satılabildiğine işaret ederek bu yapının finansal suiistimal ihtimalini artırdığı uyarısında bulunuyor.

EKSTREDE FARKLI ŞİRKET İSİMLERİ GÖRÜLEBİLİYOR

Şikayetlerde, ekstrelerde “Google” ibarelerinin yanında farklı ödeme kuruluşlarının adlarının da yer aldığı bildiriliyor. Uzmanlar, bu kuruluşların bizzat dolandırıcılıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, büyük platformların Türkiye’deki tahsilatlarının çoğu zaman yerel ödeme kurumları üzerinden yapıldığını hatırlatıyor. Ancak bu durum, vatandaşlar açısından süreci daha belirsiz hale getirebiliyor.

KART BİLGİLERİ ÇOĞUNLUKLA SAHTE SİTELERDEN SIZIYOR

Uzmanlara göre kart bilgilerinin ele geçirilmesinde en kritik nokta, kullanıcıların farkında olmadan sahte alışveriş veya ödeme sayfalarına yönlendirilmesi. Banka ve e-ticaret sitelerini taklit eden sayfalara girilen bilgiler, üçüncü kişilerin eline geçebiliyor. Ayrıca geçmiş veri sızıntıları veya ele geçirilen dijital hesaplar üzerinden de kart bilgilerine erişilebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların ekstrelerini düzenli kontrol etmeleri, şüpheli işlemleri gecikmeden bankaya bildirmeleri ve çevrim içi alışverişlerde güvenilir siteleri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi