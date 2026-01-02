Mutfakta Yeni Zam Dalgası: 1 Haftada Yüzde 50 Zam! Sebze Ve Meyvede Fiyatlar Uçtu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuyan hava, asgari ücrete yapılan zam ve nakliye maliyetlerindeki yükseliş mutfak masraflarını doğrudan etkiledi. Son bir haftada sebze ve meyve fiyatları birçok üründe yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Domates, patlıcan ve yeşillikler başta olmak üzere neredeyse tüm ürün gruplarında etiketler değişirken, özellikle maydanoz fiyatlarındaki sıçrama dikkat çekti. Demet küçülmesine rağmen fiyatların 30 liraya kadar çıkması, tüketicinin tepkisine neden oldu.

İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü verilerine göre sivri biberin kilosu bir haftada yüzde 30 artarak 65 liraya yükseldi. Domates yüzde 17 zamla 70 liraya, patlıcan yüzde 25 artışla 50 liraya çıktı. Rokanın tanesi yüzde 33 artışla 20 liraya, dereotunun demeti ise yüzde 50 zamlanarak 15 liraya ulaştı.

ET VE SÜTTE DE ZAM BEKLENTİSİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yılbaşı öncesi aracı ve marketlerin yaptığı zamların etkisinin belirginleştiğini belirterek, “Üretici ile market arasındaki fiyat farkı her geçen gün açılıyor. Üretici kazanamazken tüketici pahalıya alıyor. Yılbaşından sonra sebze-meyvenin yanında et ve süt grubunda da yeni zamlar bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YILBAŞI TALEBİ VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise yılbaşı öncesi talep artışı ve soğuk havanın fiyatları yukarı çektiğini vurguladı. Tavşan, “Piyasada maydanoz bulmak zorlaştı, neden bu kadar az olduğunu biz de tam olarak bilmiyoruz. Raf ömrü çok kısa olduğu için kayıp da fazla. Talep de eklenince fiyatlar hızla yükseldi” dedi.

Kaynak: Nefes Gazetesi