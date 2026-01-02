Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar için kritik bir dönem başladı. 1 Ocak itibarıyla prim borcu olanların devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti almasının önünü açan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yenilenmedi. Bu nedenle borçlu sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetine erişimde ciddi kısıtlamalarla karşılaşabilir.

2026 İÇİN YENİ KARARNAME BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda prim borcu bulunanların mağduriyet yaşamaması için geçici düzenlemeler yapılmış ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının önü açılmıştı. 2025 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısıtlı sağlık hizmeti verilmiş, ancak ilaçların ücretli temin edilmesi şart koşulmuştu. 1 Ocak 2026 itibarıyla bu geçici sürenin sona ermesine rağmen yeni bir kararname yayımlanmadı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM TAMAMEN KESİLEBİLİR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, yaptığı açıklamada yeni kararname yayımlanmaması hâlinde prim borcu bulunan Bağ-Kur’luların, GSS’lilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerine erişimin tamamen ortadan kalkabileceğini belirtti. Cenkci, mevcut durumun devam etmesi halinde borçluların hastanelerde tedavi olamayacağı uyarısında bulundu.

GEÇEN YIL İLAÇLAR ÜCRETLİYDİ, BU YIL HİZMET DE DURABİLİR

2025 yılı için yapılan düzenleme kapsamında borcu olanlar sınırlı sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor, ancak ilaç bedelleri kendi ceplerinden karşılanıyordu. 2026 yılına ilişkin karar çıkmadığı için bu yıl yalnızca ilaçların değil, doğrudan sağlık hizmetlerinin de kapsam dışına çıkması söz konusu olabilir.

Uzmanlar, prim borcu bulunanların mağduriyet yaşamaması adına yeni bir düzenlemenin kısa süre içinde yayımlanmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi