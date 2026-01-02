Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce, çalışanlarına verdiği ikramiye geleneğini 2026’da da sürdürdü. Önceki yıllarda 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtarak dikkat çeken Yüce, bu yıl da çalışanlarını ödüllendirmeyi ihmal etmedi.

2026 yılı için asgari ücret, yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin netleşmesinin ardından özel sektör zamları da gündeme geldi. Bu süreçte, Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce’nin ikramiye ödemeleri yeniden dikkat çekti.

Önceki yıllarda Skoda çalışanlarına 25 ve 29 ikramiye dağıtarak büyük ses getiren Yüce, 2026’da da bu geleneği sürdürdü. Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

İKRAMİYE TUTARI GİZLİ KALDI

Bu yıl dağıtılan ikramiyenin miktarı açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda Yüce, ödediği ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini ifade etmiş ve bundan sonraki ikramiye tutarlarını gizli tutacağını duyurmuştu.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

15-16 YILDIR İKRAMİYE DAĞITIYOR

Ahmet Yüce, son 15-16 yıldır kesintisiz olarak çalışanlarına ikramiye dağıtıyor. Pandemi döneminde de hiç işçi çıkarmayan Yüce, o dönemde çalışanlarına 13. ve 14. maaş ikramiyesi vermeyi sürdürmüştü.

