Bakan Yumaklı Duyurdu: Hibe Desteği Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde hibe oranlarının artırıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70’e kadar yükseltiyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yumaklı Duyurdu: Hibe Desteği Artırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, ‘Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerimizde yeni dönem’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70’e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20’sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendirdiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, “Dijital tarım, yapay zekâ ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İbrahim Yumaklı Hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: 2026'da Ekmeğe Zam Gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: 2026'da Ekmeğe Zam Gelecek mi?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İTO Duyurdu: İstanbul’da Yıl Sonu Enflasyonu Belli Oldu İstanbul’da Yıl Sonu Enflasyonu Açıklandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Altın Fırtınası Dinmiyor: Tarih Verildi! Büyük Bankalar Zirve Beklentisini Açıkladı Altın Fırtınası Dinmiyor! Büyük Bankalar Tarih Verdi