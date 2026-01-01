İTO Duyurdu: İstanbul’da Yıl Sonu Enflasyonu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan aralık ayı verileri, kentte enflasyonun yılın son ayında da yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. Perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

İTO’nun 2023=100 bazlı endeks sonuçlarına göre, toptan fiyatlar cephesinde de artış devam etti. Aralık ayında Toptan Eşya Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,93 yükseldi. 2024 Aralık ayına kıyasla yıllık artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 37,68, toptan fiyatlarda ise yüzde 23,25 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Aralık ayında perakende fiyat artışının en belirgin olduğu kalem lokanta ve oteller grubu oldu. Bu gruptaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,24 yükseldi. Bunu yüzde 2,93 ile sağlık, yüzde 2,25 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2 ile ev eşyası harcamaları izledi. Konut harcamalarında yüzde 1,9, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, eğlence ve kültürde yüzde 1,38 oranında artış kaydedildi.

Haberleşme harcamaları yüzde 0,58, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,13, eğitim harcamaları ise yüzde 0,09 arttı. Buna karşılık giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,77, ulaştırmada ise yüzde 0,69 oranında düşüş gözlendi.

Fiyat hareketlerinde lokanta ve oteller grubunda piyasa kaynaklı artışlar, sağlık grubunda kamu tarafından yapılan bazı fiyat düzenlemeleri, gıda tarafında mevsimsel etkiler, giyim ve ulaştırmada ise aşağı yönlü piyasa hareketlerinin belirleyici olduğu ifade edildi.

TOPTAN FİYATLARDA MADENLER ÖNE ÇIKTI

Toptan eşya fiyatları cephesinde aralık ayında en yüksek artış yüzde 11,81 ile madenler grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,81 ile gıda maddeleri ve yüzde 0,74 ile inşaat malzemeleri takip etti.

Kimyevi maddeler, yakacak ve enerji maddeleri ile işlenmemiş maddeler gruplarında ise aylık bazda düşüş yaşandı. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi kaydedilmedi.

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artışın yüzde 45,01 ile inşaat malzemeleri grubunda gerçekleştiği görüldü. Mensucat yüzde 34,18, gıda maddeleri yüzde 28,84, işlenmemiş maddeler yüzde 22,56, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 20,55, madenler yüzde 19,13 ve kimyevi maddeler yüzde 17,09 oranında arttı.

Kaynak: Haber Merkezi