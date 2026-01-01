Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: 2026'da Ekmeğe Zam Gelecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekmek fiyatlarına olası zam beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, şubat ayında gerek görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı ile görüşülerek en uygun fiyatın belirleneceğini söyledi. Balcı, “Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı’yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 41. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Balcı, daha önce federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin yanlış anlaşıldığını belirtti. Balcı, açıklamalarının amacının kamuoyunun merak ettiği ekmek fiyatları ve asgari ücret artışı sonrası oluşan maliyet tablosu hakkında bilgilendirme yapmak olduğunu dile getirdi.

İtiraz komisyonlarının yapısının değiştirilerek uzlaşma komisyonuna dönüştürüldüğünü, altı kişilik komisyonda idare temsilcilerinin çoğunlukta olduğunu hatırlatan Balcı, bugüne kadar fiyat belirleme süreçlerinde Ticaret Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerinin altını çizdi. Fırıncı esnafının kaygı duymaması gerektiğini vurgulayan Balcı, temel gıda maddesi olan ekmeğin halkın en uygun koşullarda ulaşması için gereken hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Balcı, 2025’in ağustos ayında yapılan son fiyat düzenlemesini hatırlatarak, o dönemde un ve maya fiyatlarındaki artışa rağmen 2026 için “ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok” mesajı verdiklerini, bundan sonraki süreçte de ilgili bakanlıkla görüşerek karar alınacağını söyledi.

YANLIŞ HABERLERE DÜZELTME

Balcı, bazı basın organlarında yer alan haberlerde sözlerinin çarpıtıldığını da belirterek, açıklamalarının “8’inci aya kadar zam yok” şeklinde yansıtıldığını ancak kısa süre içinde düzeltme yapıldığını anlattı. Balcı, tırnak içindeki ifadeleri hatırlatarak, açıklamalarında “2026 yılının sonuna kadar fiyat artışı yok” veya “8’inci aya kadar ekmek fiyatı değiştirilmeyecek” şeklinde bir beyanlarının bulunmadığını vurguladı.

Balcı, fırıncı esnafının maliyetlere rağmen fedakârlık yaptığını ifade ederek, ocak ayının sonuna kadar yeni bir fiyat artışı düşünülmediğini, şartların el vermesi halinde bu sürecin şubata kadar uzatılabileceğini belirtti. Bununla birlikte, gerektiğinde yine Ticaret Bakanlığı ile görüşülerek en makul fiyatın kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.

Yanlış anlaşılmaların düzeltilmesini isteyen Balcı, ekmeğin hassas bir ürün olduğuna dikkat çekerek, basında yer alan yanıltıcı başlıkların kamuoyunu gereksiz yere tedirgin ettiğini söyledi.

