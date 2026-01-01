Çalışanlar İçin 2026 Yemek Ücreti Netleşti: Hesaplara ne Kadar Yatacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren günlük yemek ücreti vergi istisnası 2026 yılı için güncellendi. Buna göre 2025’te 240 TL olan günlük yemek bedeli istisnası 300 TL’ye çıkarıldı. KDV dahil 330 TL’ye karşılık gelen tutar, vergiden muaf olarak uygulanacak ve işverenler bu rakama kadar yaptıkları ödemelerde vergisel avantajdan yararlanabilecek.

GÜNLÜK YEMEK BEDELİNDE YENİ DÖNEM

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak düzenleme kapsamında, iş yerinde fiilen yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara ödenen günlük yemek bedelinin 300 TL olması kararlaştırıldı. KDV ile birlikte bu tutar 330 TL’ye ulaşıyor ve bu rakam gelir ve damga vergisinden istisna tutuluyor.

Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenirken, yeni yılda söz konusu tutara yaklaşık yüzde 25 oranında artış yapıldı.

AYLIK NE KADAR YATACAK?

2025 yılında 240 TL olarak uygulanan günlük istisna tutarı, 2026’da 300 TL’ye yükseltildiğinde 22 iş günü üzerinden hesaplandığında 6 bin 600 TL’ye karşılık geliyor. KDV dahil 330 TL üzerinden hesap yapıldığında ise aylık yemek kartı ödemesinin 7 bin 260 TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

YEMEK KARTI LİMİTLERİ ARTACAK

Yeni tutarla birlikte işverenlerin çalışanlara sağladığı yemek kartı ödemelerinde vergi kesintisi azalacak. Bu durum, yemek kartı yüklemelerinde limitlerin yükselmesine olanak tanıyacak. İşverenler, belirlenen üst sınıra kadar yaptıkları ödemelerde vergiden muaf tutulacak.

YEMEK ÜCRETİ VERGİ İSTİSNASI NEDİR?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışanlara yemek bedelinin nakit yerine yemek kartı veya benzeri yöntemlerle ödenmesi halinde belirli bir tutara kadar yapılan ödemeler gelir vergisi, damga vergisi ve SGK primlerinden istisna tutuluyor. 2026 yılı için bu tutar günlük 300 TL (KDV dahil 330 TL) olarak uygulanacak ve belirlenen sınır dahilindeki ödemeler vergiden muaf olacak.

