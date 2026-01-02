Memur ve Emekli ne Kadar Zam Alacak? Milyonlar Gözünü 5 Ocak'a Çevirdi

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zamları için kritik tarih yaklaştı. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Böylece yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler bu kez memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Açıklanacak enflasyon rakamları, milyonların gelirini doğrudan etkileyecek.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı değerlendirmede Aralık enflasyonunun yüzde 0,80 ile yüzde 1 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Erdursun, bu oranlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12,1–12,3 aralığında gelebileceğini ifade etti.

Erdursun, memur ve memur emeklilerine taban aylığa 1000 TL ilave yapılmasının yanı sıra yüzde 18,5–18,7 oranında zam öngörüldüğünü belirtti. Refah payı, ek zam veya seyyanen artış gibi ilave düzenlemelerin yapılması halinde rakamların değişebileceğini de vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

Erdursun, en düşük emekli aylığının hâlihazırda Hazine desteğiyle 16 bin 881 TL’ye tamamlandığını hatırlatarak, bu tutara ilişkin yasal düzenlemenin büyük olasılıkla ocak ayına yetişmeyeceğini söyledi. Bu nedenle milyonlarca emeklinin ocak ayında yine 16 bin 881 TL almaya devam edeceğini, yeni düzenleme sonrası oluşacak farkların ise şubat ayında hesaplara yatırılabileceğini dile getirdi.

SADECE MAAŞLAR DEĞİL, SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

5 Ocak’ta açıklanacak veriler yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal yardımları da etkileyecek. En düşük emekli maaşı sınırı, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım desteği gibi pek çok ödeme kalemi de açıklanacak enflasyon oranlarına göre güncellenecek.

Memur ve emekliler, ocak ayının ortalarından itibaren zamlı maaşlarını ve oluşacak enflasyon farklarını hesaplarında görmeye başlayacak.

