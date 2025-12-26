Nakit Tarihe Karıştı Kredi Kartıyla Yaşıyoruz: Harcamalar Rekor Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıla yaklaşılırken açıklanan kart istatistikleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Verilere göre vatandaşın kredi kartına yüklenmesi hızlanırken, nakit kullanımının belirgin şekilde gerilediği gözlendi. Ocak 2025-Kasım 2025 döneminde kredi kartı harcamaları yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi ve toplam tutar 2 trilyon liraya yaklaştı.

KREDİ KARTI SAYISI 142 MİLYONU AŞTI

Söz konusu dönemde kredi kartı sayısında da kayda değer bir artış yaşandı. Ocak ayında 130,1 milyon olan kredi kartı adedi, kasım ayına gelindiğinde yüzde 9,3 artarak 142 milyonun üzerine çıktı.

BANKA KARTI KULLANICISI DA ARTTI

Banka kartı sahiplerinin sayısı da paralel şekilde yükseldi. Ocak 2025’te 195,6 milyon olan banka kartı sahibi sayısı, kasımda yüzde 10 artışla 215,1 milyona ulaştı.

HARCAMALARDA SERT YÜKSELİŞ

Yerli kredi kartlarının yurt içi alışveriş hacmi de önemli ölçüde büyüdü. Ocak ayında yaklaşık 1,32 trilyon lira olan harcama tutarı, kasımda yüzde 47 artarak 1,8 trilyon liranın üzerine çıktı.

BANKA KARTIYLA ALIŞVERİŞ DE YUKARI YÖNLÜ

Banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde de belirgin artış yaşandı. Ocak ayında 230,7 milyar lira olan tutar, kasım itibarıyla yüzde 39,3 yükselişle 321,4 milyar liraya çıktı.

İNTERNETALIŞVERİŞİNDE REKOR ARTIŞ

En dikkat çekici yükseliş ise internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde görüldü. İnternetten gerçekleştirilen kartlı harcamalar kasım ayında yüzde 47 artarak 710,7 milyar liraya yükseldi. Bu gelişme, alışverişte dijital kanalların ağırlığının arttığını da ortaya koydu.

NAKİT AVANS KULLANIMI DA YÜKSELDİ

Kartlardan çekilen nakit avans tutarı da artış eğilimini sürdürdü. Ocak ayında 68,4 milyar lira olan nakit avans kullanımı, kasım ayında 77,2 milyar liraya çıktı.

Kartlı harcamalardaki bu hızlı yükseliş, hanehalkının harcama alışkanlıklarında kredi kartlarının belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi