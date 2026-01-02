Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı

Gezi davasından tutuklu, MS hastası Tayfun Kahraman'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yatırıldığı öğrenildi. Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ belirtildi.

Gezi Parkı davasından 2022 yılından bu yana hapiste tutulan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı. Kahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

T24'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre, hastane raporunda şöyle denildi:

"Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır."

Rapora ilişkin bir beyin cerrahına danıştığını belirten Sabuncu şunları yazdı: 'Sol bacağında hissisizlik ve güçsüzlük’ tespiti ile atağın beyinde ya da omurilikte yeni bir lezyon olasılığı anlamına gelebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kahraman için Temmuz 2025’te Anayasa Mahkemesi’nin ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılanması gerektiğine’ dair kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi uymamıştı. 17 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçeli karardan sonra da adım atılmamıştı.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi hapiste geçen süreyi, Kahraman’ın sağlık durumunu ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını gerekçe göstererek tutuksuz yargılanma talebinde bulunmuştu. Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ise kamuoyuna defalarca eşinin sağlık durumu ile ilgili ayrıca uygulanmayan AYM kararı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: T24

