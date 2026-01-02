Kağıthane'de Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarpan Sürücü Tutuklandı

Kağıthane’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkan bir kamyonet, sokakta kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken, araç park halindeki bir otomobil ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Ferit Y., çıkarıldığı mahkemece “taksirle yaralama” suçundan tutuklandı.

Olay, Yeşilce Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 FRT 676 plakalı kamyonetin sürücüsü yokuş aşağı inmeye çalışırken araç kontrolünü kaybetti. Karlı zeminde kaymaya başlayan kamyonet, sokakta oyun oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrulurken, araç önce park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile, ardından da bir doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın güvenlik kamerası kayıtları olayı net şekilde görüntüledi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından kamyonetten inen sürücü, bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından çocuklar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayı görenler arasında yer alan Mirza Ahmet Karakaş, “Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı ve tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Çarpan doğalgaz kutusunda hasar meydana gelirken, ekipler gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü Ferit Y (28)., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, mahkemece “taksirle yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

