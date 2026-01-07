Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli emanet kasasındaki hırsızlığa ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde 50 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar sonucu soruşturma dosyasında tutuklu sayısının 16’ya çıktığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TİMURTAŞ: 'BENİ KULLANDILAR'

Soruşturma evraklarına yansıyan bilgilere göre, şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesaj dikkat çekti. Timurtaş mesajında, suçsuz olduğunu öne sürerek, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” ifadelerini kullandı.

İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarılması esnasında, olası bir müdahaleye karşı güvenlik güçlerine ateş açmak üzere hazır bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu iddia edildi.

ÇALINAN KIYMETLİ MADENLER ERİTİLDİ, PARA AKLANDI

Dosyada yer alan tespitlerde, gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve itirafçı olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir kısmının kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri kurduğu, şirket adına çok sayıda araç satın alındığı belirlendi. Galeriyi kuran zanlılar tutuklanırken, bünyedeki tüm araçlara el konuldu.

ORGANİZE YAPI ORTAYA ÇIKTI

İlk etapta tek kişinin gerçekleştirdiği izlenimi verilen hırsızlığın, aslında organize bir suç örgütü tarafından planlandığı tespit edildi. Şüphelilerin elebaşı olduğu iddia edilen M.S.’nin soygun sırasında bir araçta beklediği belirlendi. M.S.’nin kuzeni M.E. ile birlikte firari olduğu bildirildi.

Öte yandan, M.S.’nin kız arkadaşı Elif Dölçek’in “para aklama” suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner’in de cezaevine gönderildiği aktarıldı.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİ VE EMLAKÇI DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği araç kiralama firmasının da olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi Burak Çiçek ile suçtan elde edilen paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı Gülsüm Varol’un da tutuklananlar arasında yer aldığı kaydedildi.

‘SUÇ TİMURTAŞ’IN ÜZERİNE KALACAKTI’ İDDİASI

Dosyadaki bilgilere göre, şüphelilerin olay sonrası Ağrı’ya giderek toplantı yaptığı, hırsızlığın ortaya çıkmayacağını düşündükleri ve tüm sorumluluğun Erdal Timurtaş’ın üzerine yıkılması yönünde plan yaptıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Tutuklanan şüphelilerden Ömer Karaca’ya ait WhatsApp mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Karaca’nın mesajında, “100 bin euro daha gelebilir, toplamda 200 bin euro. 5 milyon parayla galericilik yapabilir miyiz?” ifadelerini kullandığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.

Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA