Beklenti Boşa Çıktı: ABD’de Petrol Stokları Geriledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 900 bin varil azaldı. Piyasalar artış beklerken gelen düşüş dikkat çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ABD’nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalarak 463,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2,1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Stratejik petrol stoklarında da düşüş devam etti. Bu kalemde stoklar 4,1 milyon varil azalarak 409,2 milyon varile indi. Aynı dönemde benzin stokları 6,3 milyon varil gerileyerek 232,9 milyon varil seviyesine düştü.

ÜRETİMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Üretim tarafındaysa önemli bir değişiklik yaşanmadı. ABD’nin günlük ham petrol üretimi 13 milyon 596 bin varilde sabit kaldı. Ham petrol ithalatı günlük 1 milyon 33 bin varil azalarak 5,29 milyon varile gerilerken, ihracat günlük 1 milyon 76 bin varil artışla 5,22 milyon varile yükseldi. EIA’nın son raporuna göre ABD’nin 2026 yılı ortalama günlük petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

