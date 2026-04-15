Dışişleri Bakanı Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Konuştu! Hürmüz Boğazı'nda Son Durum ne?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'a ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının 24 saati aşkın süre geçmesine ilişkin gelişmeler soruldu. Bakan Fidan bu soruya, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor" yanıtını verdi

Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Hürmüz'deki gemilerden üç tanesini çıkardık, dört tanesinin çıkma talebi yok. Geriye kalanlardan bir tanesi enerji gemisi, iki tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler. Orada zaten maliyetlerle devam ediyorlar ve edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan sekiz tane gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinesiinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi