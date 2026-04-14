Araç Sahiplerine Kötü Haber! İndirim Sevinci Kısa Sürdü, Akaryakıta Yeni Zam

Akaryakıt fiyatları, Hürmüz Boğazı bilmecesi nedeniyle dalgalı şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bugün motorine gelen indirimin ömrü ise kısa sürecek. Sektör kaynakları, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde motorine yeni bir zam daha geleceğini bildirdi. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerin etkisiyle bir kez daha değişmeye hazırlanıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansırken, motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi oluştu.

MOTORİNE YENİ ZAM SİNYALİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısından itibaren 3 TL 32 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorinde bugün ise 4 TL 35 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DALGALANMALARA YOL AÇIYOR

Bölgedeki jeopolitik gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatları son bir aydan uzun süredir dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle sık sık zam haberleriyle gündeme gelen motorin fiyatlarında, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 TL’lik yükseliş dikkat çekmişti. Dün, ABD'nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının başlamasının ardından İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" açıklaması, fiyatların daha da yükselebileceği yönündeki endişelere yol açtı.

İşte 3 büyük şehirdeki akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 72.26 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL

Motorin litre fiyatı: 72.12 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 73.38 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

Motorin litre fiyatı: 73.66 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt İndirim Zam Benzin Motorin Motorin fiyatları
ÇOK OKUNANLAR
