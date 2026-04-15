Niscemi Felaketinde Hesap Vakti: Sicilya’nın Son 4 Başkanı Sanık Kürsüsünde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’nın güneyini vuran "Harry" kasırgasının ardından Sicilya’nın Niscemi ilçesinde geçen ocak ayında yaşanan yıkımın faturası siyasetçilere kesiliyor. Gela Cumhuriyet Başsavcılığı, bin 500 kişinin tahliyesine ve onlarca evin yok olmasına neden olan heyelanla ilgili yürüttüğü soruşturmada, bölge yönetiminin en üst basamaklarını hedef aldı.

4 başkan dosyaya GİRDİ

Başsavcı Salvatore Vella tarafından yürütülen soruşturmada, 2010 yılından bu yana görev yapan dört farklı Bölgesel Yönetim Başkanı dosyaya eklendi:

Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci ve halihazırdaki Başkan Renato Schifani.

Savcılık, bu isimlerin yanı sıra Sivil Savunma biriminin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 13 kişiyi, riskleri bildikleri halde gerekli önlemleri almamakla suçluyor.

1997’DE BÖLGE RİSKLİ İLAN EDİLDİ ANCAK...

Soruşturmanın en çarpıcı noktası, Niscemi’nin "kronik" heyelan geçmişi. İlçede 1997 yılında yaşanan benzer felaketin ardından bölgenin riskli ilan edildiği ancak aradan geçen 29 yılda heyelan önleme projelerine dair hiçbir somut adım atılmadığı iddia ediliyor. Savcılığın tespiti ise "Tehlike biliniyordu ama göz yumuldu" yönünde.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayı sonunda etkili olan şiddetli yağışlar, Niscemi’nin batı kesiminde 4 kilometrelik bir hattın tamamen kaymasına neden olmuştu. Başbakan Giorgia Meloni’nin bölgeyi ziyaretiyle gündeme oturan felaket sonrası başlatılan adli süreç, İtalyan bürokrasisindeki "ihmal zincirini" de deşifre etmeye hazırlanıyor.

Soruşturma dosyasında şüpheliler, "ihmal sonucu felakete neden olma" ve "mülkiyete zarar verme" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Kaynak: AA