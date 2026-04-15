Trump Hürmüz’ün Kilidini Açtı, Pekin’den 'İran' Sözü Aldı: 'Şi Cinping Bana Kocaman Sarılacak!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı ve Çin ile yürütülen gizli diplomasiye dair Truth Social hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, bölgedeki ablukanın sona ermesinin sadece Çin için değil, tüm dünya için büyük bir kazanım olduğunu savundu.

'ÇİN BU DURUMDAN ÇOK MEMNUN'

Hürmüz Boğazı’nın kalıcı olarak trafiğe açılmasının küresel ticareti rahatlattığını belirten Trump, bu hamlenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından takdirle karşılandığını ifade etti. Trump, bu hamleyi yaparken aynı zamanda büyük bir taviz aldıklarını şu sözlerle duyurdu:

"İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler."

'BANA KOCAMAN SARILACAK'

Birkaç hafta içinde Çin’e gerçekleştireceği ziyarete atıfta bulunan Trump, iki lider arasındaki şahsi dostluğa vurgu yaptı. Trump, "Şi Cinping oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak. Onunla çok iyi çalışıyoruz" diyerek Washington-Pekin hattındaki buzların eridiği mesajını verdi.

'SAVAŞMAKTAN DAHA İYİDİR AMA...'

"Bu durum savaşmaktan daha iyi değil mi?" sorusunu soran ABD Başkanı, sözlerini şu uyarıyla noktaladı:

"Unutmayın, gerektiğinde savaş konusunda herkesten çok daha iyiyiz."

'BİR DAHA ASLA' SÖZÜ

Trump, Hürmüz Boğazı’nda geçmişte yaşanan krizlerin ve kapanma tehditlerinin bir daha asla yaşanmayacağının garantisini verdiğini belirterek, bölgedeki ABD hakimiyetinin küresel istikrarın teminatı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA