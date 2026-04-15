Beyrut’ta Kanlı 24 Saat, İsrail Saldırıları Durmuyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 124’e yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği saldırılarda, çocuklar ve sağlık çalışanları en ağır bedeli ödeyenler oldu.

Mart ayı başından bu yana İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altında kalan Lübnan’da insani kriz derinleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, saldırıların başladığı günden bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı korkutucu boyutlara ulaştı.

CAN KAYBI 2 BİNİ AŞTI

Hayatını kaybeden 2 bin 124 kişiden 168'i çocuk, 254'ü kadın, 882i ise sağlık personeli. Son 24 saat içinde 159 kişinin daha yaralanmasıyla toplam yaralı sayısı da 6 bin 921’e çıktı.

Lübnan’daki hastanelerin kapasitesinin dolma noktasına geldiği belirtilirken, özellikle güney bölgelerdeki tıbbi malzeme sıkıntısı "acil yardım" çağrılarını beraberinde getirdi.

Kaynak: DHA

