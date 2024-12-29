Bir Garip Hırsızlık Hikayesi: Sarhoş Adam Banka Soyarken TikTok'ta Yayın Açtı

Arnavutluk'ta küçük bir kasabada yaşayan Valter Xhellillari, 21 Aralık günü akşam saatlerinde TikTok'ta canlı yayın açtı. Yayın sırasında saat gece 22.00’yi geçerken, elinde ne bir plan ne de bir silah olmaksızın bir bankaya doğru yöneldi. İzleyenler, Valter’ın sadece şaka yaptığını düşündü. Ancak Valter bankanın kapısından içeri girdiğinde, işlerin düşündüklerinden çok daha ciddi olduğunu fark ettiler. 38 yaşındaki adam hiçbir şey çalmadan ve herhangi bir tehditte bulunmadan içeride dolaştı, ama hareketleri güvenlik sistemini harekete geçirdi.

Bankadan çıktığında alarm çoktan çalmış, güvenlik birimleri harekete geçmişti. Ancak sarhoş olduğu anlaşılan Valter bu durumun farkında değildi. Polis, kısa sürede Valter'ın kimliğini belirledi ve onu yakalamak için operasyon başlattı.

Şehirde köşe bucak Valter’ı aradılar, ancak hiçbir iz bulamadılar. Sonunda Valter'ın yaşadığı apartmanın önünde beklemeye karar verdiler. Günler sonra sarhoşluğun etkisinden sıyrılmış halde apartmana geri dönen Valter, polisin hazırlıklı beklediğini görünce şaşkına döndü. Hemen kelepçelenerek karakola götürüldü.

'NE YAPTIĞIMI BİLE BİLMİYORUM'

Poliste verdiği ifadede Valter tüm geceyi hatırlamadığını söyledi ve “O kadar sarhoştum ki ne yaptığımı bile bilmiyorum” diye ekledi. İşin ironik tarafı, Valter’ın banka soygunu girişimi kendi canlı yayını sayesinde kayıt altına alınmıştı. Bu kayıtlar, olayın mizahi boyutunu artırırken, Valter’ın durumunu daha da zorlaştırdı.

Kaynak: Haber Merkezi