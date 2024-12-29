1 Ocak’ta Yasak Başlıyor! Belçika, Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında İlk Olacak

1 Ocak'ta ‘vape’ ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamaya hazırlanan Belçika, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.

1 Ocak’ta Yasak Başlıyor! Belçika, Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında İlk Olacak

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için sağlık tehdidi haline geldiğini belirtti.

1 Ocak’ta Yasak Başlıyor! Belçika, Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında İlk Olacak - Resim : 1

Vandenbroucke, tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğini vurgulayarak, bunların tehlikeli kimyasallar olduğuna dikkat çekti.

Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Böylelikle Belçika, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Kaynak: DHA

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