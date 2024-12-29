1 Ocak’ta Yasak Başlıyor! Belçika, Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında İlk Olacak

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için sağlık tehdidi haline geldiğini belirtti.

Vandenbroucke, tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğini vurgulayarak, bunların tehlikeli kimyasallar olduğuna dikkat çekti.

Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Böylelikle Belçika, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Kaynak: DHA