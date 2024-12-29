Aşırı Sağa Destek Metni! Elon Musk'ın Köşe Yazısı Almanya'yı Karıştırdı

Tesla, SpaceX ve X'ni (eski adıyla Twitter) CEO'su ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanı Elon Musk, Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine desteğini açık bir şekilde ortaya koydu. Musk bu kez Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Welt am Sonntag için bir köşe yazısı kaleme alarak tepkilerin odağı haline geldi. Yazının yayımlanması, gazetenin görüş bölümünün editörü Eva Marie Kogel’in istifasına neden oldu.

EŞCİNSEL PARTNER ÖRNEĞİ

Musk, yazısında AfD’yi “aşırı sağcı” olarak nitelendiren eleştirileri reddetti. “AfD’nin aşırı sağcı olarak gösterilmesi, partinin lideri Alice Weidel’in Sri Lankalı eşcinsel bir partneri olduğu düşünüldüğünde, açıkça yanlıştır! Bu size Hitler gibi mi geliyor? Lütfen!” ifadelerine yer verdi. Bu çıkışıyla Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” paylaşımını genişleterek, dikkat çekici bir savunma yaptı.

AfD, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı tarafından 2021 yılından bu yana “şüpheli aşırıcılık vakası” olarak sınıflandırılıyor. Parti göçmen karşıtı sert politikaları ve Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma gibi radikal önerileriyle biliniyor.

EDİTÖRÜN İSTİFASI

Musk’ın yazısının yayımlanmasıyla birlikte, gazetenin görüş bölümünün editörü Eva Marie Kogel istifa ettiğini duyurdu. Kogel, X platformunda yaptığı paylaşımda “Welt ve Welt am Sonntag’daki fikir bölümünü yönetmekten her zaman keyif aldım. Ancak Elon Musk’ın yazısının yayımlanmasından sonra istifamı sunuyorum” dedi.

Kogel’in istifası, medya dünyasında özgürlük ve etik gazetecilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazetenin genel yayın yönetmeni Jan Philipp Burgard ve yayıncı Ulf Poschardt “Demokrasi ve gazetecilik ifade özgürlüğüyle gelişir. Ancak bu, kutuplaştırıcı pozisyonları gazetecilik perspektifiyle ele almayı gerektirir” diyerek yazının yayımlanmasını savundu.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Yazının internette yayımlanmasından sonra tartışmalar hızla büyüdü. Musk, “Almanya’daki önemli yatırımları” nedeniyle ülkenin siyasetine müdahil olma hakkını savundu. Bu açıklama, Almanya’da Şubat ayında yapılacak genel seçimler öncesinde büyük yankı uyandırdı.

AfD’nin kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada yer aldığı bu dönemde, Musk’ın desteği tartışmaları daha da alevlendirdi. AfD, göçmen karşıtı duruşu ve Avrupa Birliği’ne karşı sert tutumuyla bilinirken, Alman siyasetindeki merkezci partiler AfD ile herhangi bir iş birliğini kesin bir dille reddediyor.

Musk’ın yazısı sadece Almanya'da değil, uluslararası medyada da geniş yankı buldu. Yazı altında kendi değerlendirmesini paylaşan Burgard “Musk’ın teşhisi doğru, ancak Almanya’yı yalnızca AfD’nin kurtarabileceği iddiası ölümcül bir hata,” diyerek Musk’ın yorumlarına katılmadığını ifade etti.

SEÇİM TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Alman siyaseti, bu yazıyla birlikte yeni bir tartışma boyutuna taşındı. AfD’nin lideri Alice Weidel ve Musk, X platformunda yazının linkini paylaşarak desteklerini yineledi. Ancak bu destek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin zayıfladığı ve seçim atmosferinin yoğunlaştığı bir dönemde, ülkedeki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi