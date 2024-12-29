Elektronik Sigara Bir Ülkede Daha Yasaklandı
İnsan sağlığına zararları nedeniyle birçok ülkede yasak olan elektronik sigaralar bir ülkede daha yasaklandı. Belçika bu tek kullanımlık ürünleri yasaklayan 35. ülke olarak kayıtlara geçti.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti.
Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.
NİKOTİN BAĞIMLILIĞI UYARISI
Vandenbroucke "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler" ifadelerini kullandı.
AB'DE BİR İLK
Belçika 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.
Dünya genelinde elektronik sigarayı yasaklayan ülke sayısı ise Belçika'yla birlikte 35 oldu.