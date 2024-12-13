Sigara İçenler İçin Altın Değerinde Bitki: 15 Tane Yiyince Akciğeri Temizliyor, Nikotini Vücuttan Atıyor
Sigara dumanının akciğerlere verdiği zararları onarmaya yardımcı olacak besin ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı, 15-20 tane yiyince ciğerleri temizliyor, nikotini söküp atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, sigara dumanının zararlarını onarmaya yarayan besini açıkladı. Herkesin mutfağında olan ve bu besin, içerdiği kükürt bileşenleri sayesinde akciğerleri temizleyen ve yenileyici bir etkiye sahip. 15-20 adet saplarıyla birlikte yiyince ciğerleri çamaşır suyu ile temizlenmiş gibi tertemiz yapıyor, nikotini anında vücuttan söküp atıyor.
Tere otu, akciğerlerde biriken katran ve nikotin gibi zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.
Özellikle sigara içenlerin ve hava kirliliğine maruz kalanların akciğerlerinde biriken zararlı maddeleri atarak solunum yollarını rahatlatıyor.
Solunum yollarındaki mukusu incelterek balgam söktürür ve nefes almayı kolaylaştırır ve içerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önler ve akciğer sağlığını destekler.
TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?
Sigara kullanan veya hava kirliliğine maruz kalan kişilere, günde 15-20 adet tere sapı tüketmeleri önerilir. Kahvaltı ve öğle yemeğinden bir saat sonra tüketilmesi daha etkili olacaktır.
TERE OTU İLE SAĞLIKLI NEFES
Tere otu, akciğer sağlığına olan faydalarıyla öne çıkarken, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düşünülmelidir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve temiz hava, tere otunun etkilerini destekleyecek diğer önemli faktörlerdir.