Sigara İçenler İçin Altın Değerinde Bitki: 15 Tane Yiyince Akciğeri Temizliyor, Nikotini Vücuttan Atıyor

Uzmanlar, sigara dumanının zararlarını onarmaya yarayan besini açıkladı. Herkesin mutfağında olan ve bu besin, içerdiği kükürt bileşenleri sayesinde akciğerleri temizleyen ve yenileyici bir etkiye sahip. 15-20 adet saplarıyla birlikte yiyince ciğerleri çamaşır suyu ile temizlenmiş gibi tertemiz yapıyor, nikotini anında vücuttan söküp atıyor.