Yılbaşı Öncesi Zam Yağmuru Başladı! Alkole Zam Geldi, Sigara Fiyatlarına Büyük Artış Yolda

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarlarının artırılmasının ardından zam haberleri gelmeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait ağır alkollü içki fiyatlarına yüzde 12,5 oranında zam yapıldığını açıkladı.

DİĞER GRUPLARA DA ZAM GELECEK

Tele1'e konuşan Dündar, "Zam yağmuru başladı. Zaten diğer gruplarda da zam peşinden gelecek. Bugün itibarıyla başladı, ocak ayını beklemeyecek firmalar" dedi.

SİGARAYA 5 İLA 7 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENTİSİ

Sigara zammına ilişkin beklentisini de açıklayan Erol Dündar, ocak ayından itibaren tüm gruplarda 5 ila 7 lira aralığında bir artış olabileceğini ifade etti. Dündar, "Sigarada henüz bir şey yok. ÖTV'si henüz açıklanmadı. Sigaranın ÖTV'si muhtemelen yılbaşından sonrasına kalacaktır" dedi.

Kaynak: Tele1