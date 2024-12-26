Faiz Kararının Perde Arkası: Sürpriz İndirimin Arkasında Meğer O Varmış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti. 22 ayın ardından ilk kez düşürülen faiz indirimi sonra ekonomist Mustafa Sönmez günboyugazetesi.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Mustafa Sönmez bu indirimin ancak diğer aylarda da uygulanması halinde etkili olabileceğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sönmez "Beklenen bir şeydi yüzde 50 faiz birkaç aydır devam eden hatta 6 aydır devam eden bir indirim beklentisi vardı. Artmıyor. En azından bir indirim beklentisi vardı ve basınçla 2,5 puan indirdiler. Sonraki aylara bakmak gerekiyor. Sonraki aylarda enflasyonun durumuna göre herhalde karar verecekler, anlamlı bir düşüş olursa devam eder. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2'nin altında bekleniyor. Buna da güvenilerek 2,5 puan bir indirim yaptılar. Anlamlı düşüşler olursa yüzde 40'a kadar düşer. Bugünkü durum kendi başına çok bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.

Kaynak: Günboyu Gazetesi