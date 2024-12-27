Azerbaycan Havayolları'ndan İlk Açıklama: Uçağa Dışarıdan Müdahale Var

Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu. Azerbaycan Havayolları'ndan ilk açıklama geldi.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından havayolu şirketi ön inceleme raporunu paylaştı.

Azerbaycan Havayolları, ön incelemeye göre kazanın sebebinin "dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale" olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi