Azerbaycan Uçağını Rusya mı Düşürdü? Kremlin’den Yanıt Geldi

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti. Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiasına Kremlin'den yanıt geldi.

Azerbaycan Uçağını Rusya mı Düşürdü? Kremlin’den Yanıt Geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, “Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ‘Embraer 190’ tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu.

Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklandı. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

38 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Düşen Azerbaycan Uçağına İlişkin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı38 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Düşen Azerbaycan Uçağına İlişkin Yeni Detaylar Ortaya ÇıktıDünya

Azerbaycan'dan 'Uçağı Ruslar Düşürdü' İddiasıAzerbaycan'dan 'Uçağı Ruslar Düşürdü' İddiasıDünya

Kaynak: DHA

ABD'de Öğrencilere Çağrı: 'Trump Göreve Başlamadan Kampüse Dönün' 'Trump Göreve Başlamadan Kampüse Dönün'
Limonu Yanlış Tüketiyormuşuz: Japonlar Bakın Nasıl Tüketiyor Limonu Yanlış Tüketiyormuşuz: Japonlar Bakın Nasıl Tüketiyor
Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor
38 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Düşen Azerbaycan Uçağına İlişkin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağına İlişkin Yeni Detaylar