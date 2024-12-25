Kazakistan'da Yolcu Uçağı Düştü: 28 Kişi Sağ Kurtuldu

Azerbaycan Havayolları'na ait, J2-8243 uçuş numaralı Embraer 190 uçağının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçtuğunu ancak Kazakistan'ın Aktau şehrinden yaklaşık 3 km uzaklıktayken acil iniş yapma kararı aldığı ve iniş esnasında yere çakıldığı öğrenildi.

Uçağın kuş sürüsüne çarpması sebebiyle düştüğü öne sürüldü.

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ACİL KODU VERDİ

Uçağın Grozniy kentine gitmek üzere havalandığı ancak hava muhalefeti nedeniyle rotasını değiştirdiği ifade edildi. Uçağın kaza öncesinde acil kodu verdiği belirtildi.

Uçağın Aktau Havalimanı yakınlarında düştüğü öğrenildi.

28 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Düşen uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu belirtilirken Kazakistan Sağlık Bakanlığı 2'si çocuk 28 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Sağ kurtulan 28 kişiden 23'ünün hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

KAZA BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

YOLCULARIN UYRUKLARI BELLİ OLDU

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

🔴Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü



📌Ekipler, düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgeye ulaştı, inceleme yapıyor



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Kaynak: AA-DHA-İHA