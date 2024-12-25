Trump, Biden’a Rest Çekti, Hepsini İnfaz Edecek

Seçilmiş başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını tepki gösterdi. Trump, başkanlığa geldiğinde idam cezasını uygulamasını sürdüreceğini açıkladı.

Trump, Biden’a Rest Çekti, Hepsini İnfaz Edecek

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi.

"İNANAMAYACAKSINIZ"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump, Biden’a Rest Çekti, Hepsini İnfaz Edecek - Resim : 1

İDAM CEZASINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEK

Trump, görevi süresince federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Trump, Biden’a Rest Çekti, Hepsini İnfaz Edecek - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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