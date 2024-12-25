Fransa Kolonisinde Kasırga, Ölü sayısı 39'a Yükseldi

Fransız kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yaşanan facia nedeniyle Fransa’da bir günlük yas ilan edilmişti.

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Fransa Kolonisinde Kasırga, Ölü sayısı 39'a Yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da, Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi.

Meydana gelen kasırgada, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı duyuruldu. Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıkladı.

23 Aralık günü, yaşanan kasırga nedeniyle Fransa’da bir günlük yas ilan edilmişti.

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Kaynak: DHA

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