Mozambik'i Chido Kasırgası Vurdu: 175 Bin Kişiyi Etkiledi, 34 kişi Öldü

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğunu açıkladı. Açıklamada, 28'i ülkenin kuzeydoğusundaki Cabo Delgado eyaletinde olmak üzere şimdiye kadar 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kasırgadan yaklaşık 175 bin kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, 12 bine yakın hanenin ağır hasar gördüğü ve 23 bin 500'den fazla hanenin yıkıldığı kaydedildi. Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada, 5 ibadethane, 9 okul ve 34 sağlık ocağı hasar gördü, 170 balıkçı teknesi ise parçalandı.

CHİDO KASIRGASI’NIN ETKİLERİ

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurmuştu. Mayotte'ta yetkililer, resmi kayıtlara göre kasırgada 21 kişinin öldüğünü, 45'i ağır 1373 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, dün yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının yüzlerce olabileceğini, hatta 1000'e yaklaşabileceğini söylemişti. Sonrasında Mozambik ve Malavi'yi vuran kasırganın bu gece itibarıyla Zimbabve'ye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA