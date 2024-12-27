El-Kaide'den Kara Listedeydi, Suriye'de İstihbarat Şefi Oldu

Suriye'de geçiş hükümeti aşama aşama şekillenmeye devam ediyor. Son olarak, istihbarat başkanlığına terör örgütü El-Kaide üyeliğinden kara listeye alınan bir isim atandı.

Son Güncelleme:
El-Kaide'den Kara Listedeydi, Suriye'de İstihbarat Şefi Oldu

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriye’nin yeni yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “terörist” ilan edilen ve kara listeye alınan eski el-Kaide'ci Enes Hasan Hattab’ı yeni istihbarat şefi olarak görevlendirdi.

Suriye'de HTŞ yönetimi, eski el-Kaide komutanı ve Nusra Cephesi’nin kurucularından Enes Hasan Hattab’ı Suriye Arap Cumhuriyeti Genel İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atadığını duyurdu. Hattab, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Baas yönetiminin devrilmesinden sonraki “geçiş hükümeti”nde yer alan son HTŞ üyesi oldu.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Önceki adı Ebu Ahmed Hudud olan Hattab, Eylül 2014’te BM Güvenlik Konseyi tarafından el-Kaide ile olan bağlantıları nedeniyle “terörist” ilan edilerek kara listeye alınmıştı. BM listesine göre Hattab, Nusra Cephesi adına veya bu grup ile bağlantılı olarak “finansman, planlama, kolaylaştırma, hazırlık ya da eylemler gerçekleştirme” gibi faaliyetlerde bulunmuş ve bu tür faaliyetlere destek sağlamıştı.

Daha sonra El-Kaide’nin bu kolu, 2017 yılında HTŞ adını aldı. ABD Hazine Bakanlığı da Hattab’ı el-Kaide ile bağlantıları nedeniyle 2012 yılında yaptırım listesine almıştı. Hattab, 2014 başlarında Nusra Cephesi’nin idari emiri olarak görev yapmış ve daha sonra HTŞ lideri ve Suriye’nin fiili yöneticisi Ahmet el Şara’nın (eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani) kişisel korumalarını seçmekle de görevlendirilmişti.

Hattab’ın, son yıllarda İdlib’deki genel operasyonları yönettiği belirtildi. Hattab’ın istihbarat çalışmaların ise HTŞ’nin, kuzey Suriye üzerindeki kontrolünü sağladığı zamanda gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu süreçte, Hattab’ın HTŞ kontrolündeki bölgelerdeki gizli ağların sınır boyunca gözetimini üstlendiği kaydedildi.

Suriye'de Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı Olarak AtandıSuriye'de Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı Olarak AtandıDünya
Şam'da Hareketli Saatler: Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında ÇatışmaŞam'da Hareketli Saatler: Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında ÇatışmaDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Suriye HTŞ
Son Güncelleme:
Almanya'da Meclis Feshedildi! İşte Erken Seçim Tarihi Almanya'da Meclis Feshedildi! İşte Erken Seçim Tarihi
Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor
ABD'den Korkutan Rapor: Kuş Gribi Mutasyon Geçiriyor, İnsanlara da Bulaşabilir ABD'den Korkutan Rapor! Bu Defa İnsanlar Tehlike Altında