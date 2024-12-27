El-Kaide'den Kara Listedeydi, Suriye'de İstihbarat Şefi Oldu

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriye’nin yeni yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “terörist” ilan edilen ve kara listeye alınan eski el-Kaide'ci Enes Hasan Hattab’ı yeni istihbarat şefi olarak görevlendirdi.

Suriye'de HTŞ yönetimi, eski el-Kaide komutanı ve Nusra Cephesi’nin kurucularından Enes Hasan Hattab’ı Suriye Arap Cumhuriyeti Genel İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atadığını duyurdu. Hattab, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Baas yönetiminin devrilmesinden sonraki “geçiş hükümeti”nde yer alan son HTŞ üyesi oldu.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Önceki adı Ebu Ahmed Hudud olan Hattab, Eylül 2014’te BM Güvenlik Konseyi tarafından el-Kaide ile olan bağlantıları nedeniyle “terörist” ilan edilerek kara listeye alınmıştı. BM listesine göre Hattab, Nusra Cephesi adına veya bu grup ile bağlantılı olarak “finansman, planlama, kolaylaştırma, hazırlık ya da eylemler gerçekleştirme” gibi faaliyetlerde bulunmuş ve bu tür faaliyetlere destek sağlamıştı.

Daha sonra El-Kaide’nin bu kolu, 2017 yılında HTŞ adını aldı. ABD Hazine Bakanlığı da Hattab’ı el-Kaide ile bağlantıları nedeniyle 2012 yılında yaptırım listesine almıştı. Hattab, 2014 başlarında Nusra Cephesi’nin idari emiri olarak görev yapmış ve daha sonra HTŞ lideri ve Suriye’nin fiili yöneticisi Ahmet el Şara’nın (eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani) kişisel korumalarını seçmekle de görevlendirilmişti.

Hattab’ın, son yıllarda İdlib’deki genel operasyonları yönettiği belirtildi. Hattab’ın istihbarat çalışmaların ise HTŞ’nin, kuzey Suriye üzerindeki kontrolünü sağladığı zamanda gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu süreçte, Hattab’ın HTŞ kontrolündeki bölgelerdeki gizli ağların sınır boyunca gözetimini üstlendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA