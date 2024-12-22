Suriye'de Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı Olarak Atandı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığı bildirildi. Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA