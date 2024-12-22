Suriye'de Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı Olarak Atandı

61 yıllık Beşar Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandı.

Suriye'de Murhaf Ebu Kasra, Savunma Bakanı Olarak Atandı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığı bildirildi. Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

HTŞ 'Atadı'... Halep Valisi Türkiye'de OkumuşHTŞ 'Atadı'... Halep Valisi Türkiye'de OkumuşDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Beşar Esad
İsrail'in Zulmü Katlanıyor: Filistinleri Öldürüp Cesetleri Sokağa Atıyorlar İsrail'in Zulmü Katlanıyor! Filistinleri Öldürüp Cesetleri Sokağa Atıyorlar
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor
Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak: 'Pislik ve Çamurdan İbaret' Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde