Şam'da Hareketli Saatler: Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında Çatışma

Suriye'nin başkenti Şam'da çatışma çıktı. Devrik lider Esad destekçileri ile muhalifler arasında çıkan çatışmada, "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

Son Güncelleme:
Şam'da Hareketli Saatler: Esad Destekçileri ve Muhalifler Arasında Çatışma

Suriye'de Esad rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Başkent Şam'da bu gece silah sesleri yükseldi. Kenar mahallelerde Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup, “Suriye özgürdür, Suriye'de herkes eşittir, birdir” sloganları atarak, Emevi Meydanı'na yürüdü. Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atmaya devam eden göstericiler, bir süre sonra dağıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile GörüştüSağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile GörüştüGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Gönül Dağı Dizisinden Veda! Artık Kadroda Yer Almayacak Gönül Dağı Dizisinden Veda! Artık Kadroda Yer Almayacak
Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı? Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı?
En unutkan 3 burç! Unutkanlıkları Yüzünden Başlarından Dert Eksilmiyor En unutkan 3 burç! Unutkanlıkları Yüzünden Başlarından Dert Eksilmiyor
Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Aracını Sürdü Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Aracını Sürdü