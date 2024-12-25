Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Aracını Sürdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç sürücüsü arabasını kaldırımda yürüyen 4 kişinin üstüne sürdü. Sürücü, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınırken 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.



Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi. Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesini kullandı. Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." dedi.

Kaynak: AA