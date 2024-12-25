Papa’dan Tüm Dünyaya ‘Acil Ateşkes’ Çağrısı

Papa Francis, Noel ayininde dünya çapında ‘silahların susturulması’ çağrısında bulundu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında ‘silahların susturulması’ çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
Papa’dan Tüm Dünyaya ‘Acil Ateşkes’ Çağrısı

Papa, Gazze'deki insani duruma da değinerek, Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısında bulundu. Papa Francis, dünyadaki 1,4 milyar Katolik’e hitap ettiği geleneksel ‘Urbi et Orbi’ mesajını, Noel sabahı 170 Rus füzesi ve insansız hava aracı tarafından bombalanan Ukrayna'da barış görüşmeleri çağrısında bulunmak için kullandı.

Papa’dan Tüm Dünyaya ‘Acil Ateşkes’ Çağrısı - Resim : 1

ACİL ATEŞKES

Papa, acil ateşkes çağrısı yaparak, “İnsani durumun son derece vahim olduğu Gazze'deki Hıristiyan topluluklarını düşünüyorum. Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın, açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım ulaştırılsın” diye konuştu.

Papa’dan Tüm Dünyaya ‘Acil Ateşkes’ Çağrısı - Resim : 2

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Papa'dan İsrail'e Sert TepkiAçtı Ağzını Yumdu Gözünü! Papa'dan İsrail'e Sert TepkiDünya
ABD Başkanı Biden’dan Sürpriz Ziyaret! İtalya’da Papa ile GörüşecekABD Başkanı Biden’dan Sürpriz Ziyaret! İtalya’da Papa ile GörüşecekDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Papa
Son Güncelleme:
ABD'nin Simge Hayvanına Resmiyet Kazandırıldı ABD'nin Artık Resmi Bir Ulusal Hayvanı Var
2024 Favorileri Listesini Paylaştı: Obama'dan Türk Yazara Övgü Obama'dan Türk Yazara Övgü
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu