ABD'nin Simge Hayvanına Resmiyet Kazandırıldı

ABD'nin uzun yıllardır simge hayvanı olan 'kel kartal' artık resmiyette de ülkenin ulusal hayvanı oldu. 'Beyaz başlı kartal' olarak da bilinen bu kartal türü, resmi evraklarda da uzun yıllardır kullanılıyor.

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ABD'nin Simge Hayvanına Resmiyet Kazandırıldı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin simgelerinden 'kel kartalı', resmi olarak ABD'nin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısını imzaladı. Yaklaşık 250 yıldır ABD'nin simgelerinden olan 'kel kartal', Biden'ın imzaladığı yasa tasarısıyla resmen ülkenin ulusal kuşu oldu.

ABD'nin Simge Hayvanına Resmiyet Kazandırıldı - Resim : 1

ABD resmi belgelerinde 1782'den bu yana yer alan 'kel kartal' sembolü, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi dahil pek çok yerde kullanılıyor.

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