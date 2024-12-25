Trump Göz Dikmişti! O Ülke Savunma Bütçesini Artırıyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapmıştı. Trump'ın bu sözlerinin ardından Danimarka savunma harcamalarında artışı planladığını duyurdu.

Trump Göz Dikmişti! O Ülke Savunma Bütçesini Artırıyor

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yeni savunma paketi açıkladı. Uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydeden Poulsen, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Poulsen, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı. Trump'ın "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Danimarkalı bakan, yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi.

YENİ BİR KRİZ YARATTI

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump Göz Dikmişti: O Ülkenin Başbakanından Sert YanıtTrump Göz Dikmişti: O Ülkenin Başbakanından Sert YanıtDünya
Trump Gözünü Bu Kez Grönland'a Dikti, 'Mutlak Zorunluluk'Trump Gözünü Bu Kez Grönland'a Dikti, 'Mutlak Zorunluluk'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Grönland Danimarka Savunma Sanayi
Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Taziye Mesajı Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na Taziye
Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi
Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor