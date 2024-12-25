Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Azerbaycan’da, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sebebiyle ülkede 1 günlük milli yas ilan edildi. 67 kişinin olduğu uçakta 32 kişi sağ kurtulmuştu.

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Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazası nedeniyle yarın 1 günlük milli yas ilan ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.

Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi - Resim : 1

32 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü. AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtildi. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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